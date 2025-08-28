Back to Office e Kid’s Drive In: un’altra serata tra shopping e divertimento a San Marino Outlet

Proseguono gli eventi e le promozioni a San Marino Outlet. Dopo il grande successo di “The Night is on fire”, il format che, nonostante la pioggia, ha visto migliaia di persone ballare al ritmo della musica dance di Dj Molella, Double You ed Alexia, lunedì 1° settembre è in arrivo un’altra serata da trascorrere tra shopping e divertimento. Per l’occasione i negozi resteranno aperti fino alle 21:00 e i servizi di ristorazione saranno attivi fino alle 23:00. Dalle 18:30 andrà in scena “Back to Office”, una sfilata di moda firmata Twinset e Luxury Zone. Diciotto look sfileranno tra le vie San Marino Outlet in una serata in cui moda, musica e gusto si incontreranno per lasciarsi ispirare dai nuovissimi trend di stagione e prepararsi al rientro in ufficio. La partecipazione all’evento è gratuita (prenotazione pass su www.sanmarinooutlet.com e ritiro presso l’Info Office); le due boutique proporranno sconti esclusivi sulla nuova collezione e su articoli selezionati e Twinset prolungherà l’orario d’apertura fino alle 23:00. Per la gioia dei più piccoli, invece, tornerà il Kid’s Drive In, l’evento che unisce la creatività alla magia del cinema sotto le stelle. I bambini, infatti, potranno costruirsi personalmente la propria MarbreCar, l’automobilina di cartone. Il laboratorio creativo è in programma dalle 19.00 alle 20.30 con la consegna del kit contenente tutto l’occorrente per costruire e decorare la propria macchinina. Alle 21:00, poi, avrà inizio la proiezione del film “Inside Out” nella Garden Plaza. I posti sono limitati: è necessaria la prenotazione attraverso la compilazione del form disponibile sul sito web e sui canali social di San Marino Outlet Experience.

c.s. San Marino Outlet Experience







