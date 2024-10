Baia delle ninfe, Zanotti e Gasperoni a caccia della sesta vittoria di classe

Baia delle ninfe, Zanotti e Gasperoni a caccia della sesta vittoria di classe.

All’orizzonte si inizia a intravvedere il traguardo del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport e più che mai in questo 2024 Rovigo Corse vuole il colpaccio. La Scuderia polesana si presenterà al via del prossimo round, Il BAIA DELLE NINFE in programma per i giorni 19 e 20 Ottobre, da leader della classifica assoluta grazie ad un Maurizio Indelicato che, a bordo della sua A112, comanda le operazioni nel tricolore. La punta di diamante siciliana, anche leader del raggruppamento RC4 e dell’annessa classe fino a 1600, sarà della partita nella tappa sarda in un’inedita coppia con Luigi Cantarini. “Essendo il primo anno di presenza nel CIREAS” – racconta Indelicato – “tutte le gare sono nuove per me, inclusa questa. Ci presentiamo al via in testa al campionato, nell’assoluta e nelle varie classifiche di categoria, quindi dovremo mettere il massimo del nostro impegno per consolidare questa posizione. Creare del margine da gestire nelle ultime due gare, col il coefficiente che ci penalizza, sarà l’obbiettivo di questo fine settimana. Mi auguro che possa andare tutto bene, senza intoppi, in modo da raccogliere i frutti seminati in questa stagione”. Ritorno in una Sardegna spesso amica per il presidente Diego Verza, alla sua destra Stefano Galuppi sulla ritrovata A112 Abarth, fida compagna di quasi tutta l’annata in corso. Il Patron andrà a caccia di punti preziosi per confermarsi terza forza in RC5 e tra le 1600. “Finalmente riusciamo a portare in Sardegna la nostra A112” – racconta Verza (presidente Rovigo Corse) – “in una gara che ci ha dato sempre grandi soddisfazioni, avendo anche vinto un’edizione del tricolore moderno anni fa. Abbiamo tanta voglia di fare bene e di consolidare il nostro terzo posto. Sarà dura agganciare i primi ma, se vogliamo almeno provarci, dobbiamo evitare di commettere errori pesanti, come quelli che ci hanno penalizzato in Sicilia”. Il tridente sarà completato dal sammarinese Isaia Zanotti, al suo fianco Roberto Gasperoni, che tornerà in azione con la sua Fiat Ritmo Abarth 130 TC, ripartendo dalla leadership della Classe RC5 da 1600 a 2000. Il Sammarinese, forte di cinque vittorie consecutive di categoria, sarà l’uomo da battere. “Siamo all’esordio ad Alghero” – racconta Zanotti – “e non vediamo l’ora di essere al via. Ci aspettiamo una trasferta difficile e molto impegnativa ma vogliamo farci trovare pronti, concentrati e determinati per difendere il nostro primato di classe. Abbiamo solo un punto e mezzo di vantaggio sul primo inseguitore e vogliamo aumentare questo margine di sicurezza. Arriviamo da cinque vittorie consecutive di classe ed andremo alla ricerca del sesto sigillo”.

cs regolaristi sammarinesi

