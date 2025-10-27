Balestrieri, il Conviviale di San Marino: una giornata di passione, condivisione e precisione. Vince Enrico Ceccoli

Si è svolto nella giornata di domenica 26 ottobre, presso il campo di tiro di San Giovanni, il consueto appuntamento con il Conviviale di San Marino, promosso e organizzato dalla Federazione Balestrieri Sammarinesi. Un evento che, anno dopo anno, continua a confermarsi non solo come una competizione di valore, ma anche come un importante momento di incontro, confronto e celebrazione dello spirito balestriere. A prendere parte alla giornata, insieme ai tiratori della Federazione Balestrieri Sammarinesi, i tiratori delle compagnie di Lucca, Volterra, Massa Marittima, Pisa Porta San Marco, Sansepolcro, Terra del Sole, Chioggia e Arbe, a testimonianza del respiro sempre più ampio e partecipato di questa manifestazione. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, ha preso il via la gara vera e propria, che ha visto quasi 80 balestrieri sfidarsi su singolo bersaglio in una selezione a eliminazione diretta, fino a decretare i tre finalisti. Precisione, concentrazione e sangue freddo hanno guidato l’intero percorso di gara, culminato in un’emozionante finale. A trionfare è stato Enrico Ceccoli della Federazione Balestrieri Sammarinesi, autore di una prova impeccabile. Il suo cammino verso la vittoria è stato segnato da una serie di tiri precisi, sempre ad alto punteggio, che hanno confermato il suo talento e la sua capacità di mantenere lucidità e qualità in ogni fase della competizione. Un successo che ha un sapore speciale: Enrico si è confermato vincitore per il secondo anno consecutivo, impresa che sottolinea la sua straordinaria costanza, tecnica e forza mentale. A completare il podio, Germano Poggiali della compagnia di Terra del Sole al secondo posto, e Marco Guerrini della compagnia Balestrieri di Sansepolcro terzo classificato. Tre balestrieri che hanno saputo distinguersi per bravura e stile, rendendo la gara finale coinvolgente e degna del contesto. La Federazione Balestrieri Sammarinesi desidera esprimere il più sentito ringraziamento a tutte le compagnie partecipanti, che con entusiasmo e spirito sportivo hanno dato vita a una giornata speciale. Un ringraziamento particolare va a chi ha contribuito all’organizzazione dell’evento, permettendone l’ottima riuscita, dalla logistica all’accoglienza, dalla gestione tecnica alla preparazione del pranzo conviviale. In una giornata dove ogni tiro parla il linguaggio della memoria e ogni gesto quello dell’amicizia, la balestra si fa ponte tra generazioni, strumento d’identità e segno tangibile di unione tra compagnie diverse ma profondamente affini.

C.s. - Federazione Balestrieri Sammarinesi





