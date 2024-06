Bambini sentinelle della natura, sabato 29 giugno appuntamento con il Carnevale creativo delle Api

Ai bambini e alle famiglie è dedicato il “Carnevale creativo con le Api”, sabato 29 luglio al Centro Giovani di Coriano a partire dalle 16.30. Un appuntamento inedito organizzato dall'Associazione Benessere Shiatsu Le Saline e patrocinato dall’Amministrazione comunale volto ad avvicinare i più piccoli ai prodotti della natura come il miele e agli insetti che lo producono. Con la guida di un apicoltore i bimbi potranno osservare le arnie, toccare con mano le attrezzature impiegate e i prodotti degli alveari. Piccole creature dall’enorme potenziale le api svolgono un ruolo cruciale per l’ecosistema e la produzione globale del cibo. Attraverso laboratori, realizzazione di maschere a tema, preparazioni di dolciumi e assaggi di vari tipologie di miele, i bambini e i loro genitori avranno la possibilità di interagire assieme in un momento di condivisione e apprendimento comune. Non solo miele, perché quest’anno oltre 60 alunni di scuola media hanno partecipato alle camminate nei campi nella frazione di Passano per scoprire le vigne e quindi le origini del vino, uno dei prodotti principe del corianese, così come hanno preso parte ad escursioni in natura. Nei prossimi mesi torneranno iniziative dedicati alla tradizione come i corsi di piada sfogliata o la raccolta delle erbe spontanee. “L’amministrazione sostiene e stimola tutte le iniziative di informazione e sensibilizzazione ambientale - commenta l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia - per diffondere tra i più giovani e i loro familiari l’importanza della tutela della biodiversità, degli stili di vita e delle abitudini alimentari sane. Il miele, così come l’olio extravergine d’oliva, i prodotti ortofrutticoli, il vino sono solo alcuni dei nostri prodotti di grande qualità e bontà. Ben vengano iniziative come questa affiancate da camminate ed escursioni alla scoperta del nostro territorio, la prossima in programma il 13 luglio”.

cs Comune di Coriano

