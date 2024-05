Banca Agricola Commerciale S.p.A. approva il bilancio 2023

Gli Azionisti di BANCA AGRICOLA COMMERCIALE hanno approvato in data 28/05/2024 il Bilancio d’esercizio 2023, che chiude con un risultato positivo pari a euro 5,609 mln, in forte rialzo rispetto alla performance dell’esercizio precedente (1,051 mln 2022), con un incremento del 433,64% (+4,558 mln). L ’esercizio 2023 registra un margine di intermediazione di euro 26,088 mln ed un risultato di gestione positivo di euro 11,723 mln, in aumento rispetto al 2022 dell’81,24% (+5,254 mln). La Banca ha proseguito virtuosamente l’ottimizzazione dei costi operativi chiudendo l’esercizio con un cost-income del 55,06%, in diminuzione del 13,33% (68,39% 2022). Le ottime performance raggiunte hanno sostenuto il mantenimento di cospicue rettifiche di valore nette su crediti e fondi per rischi e oneri per euro 5,401 mln, nonché accantonamenti prudenziali al fondo rischi finanziari generali di euro 1,423 mln. Il patrimonio di Vigilanza si attesta ad euro 64,621 mln, con un Total Capital ratio pari al 17,71% (14,19% nel 2022) e con un free capital di circa euro 22 mln, a dimostrazione della solidità dell’Istituto. La Banca ha inoltre partecipato alla prima cartolarizzazione di sistema di NPL, perfezionatasi a dicembre 2023 e regolata dalla Legge n.157/2021. A fronte dei crediti non performing ceduti, l’incidenza dei crediti in sofferenza dell’Istituto scende al 6%, contro il 21% del 2022. L’Assemblea dei Soci ha altresì provveduto al rinnovo dell’organo amministrativo della Banca, giunto a naturale scadenza; nel ringraziare per l’attività svolta il Presidente Prof. Biagio Bossone ed i Consiglieri uscenti, ha designato per il triennio 2024-2026 quali Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Emanuele Cesarini, Vice Presidente il Dott. Franco Gallia, Consiglieri il Prof. Avv. Francesco Gennari, il Dott. Gian Primo Giardi e la Dott.ssa Ilaria Petrella. Un sentito ringraziamento alla nostra clientela, per la preferenza accordata ai servizi e prodotti offerti dal gruppo BAC.

c.s. Banca Agricola Commerciale S.p.A.

