BANCA AGRICOLA COMMERCIALE SPA: approvato il Bilancio d’esercizio 2024, risultati solidi e continuità nella crescita

L’Assemblea degli Azionisti di BANCA AGRICOLA COMMERCIALE ha approvato in data 23 maggio 2025 il Bilancio d’esercizio 2024, confermando la continuità dei risultati positivi e la solidità dell’Istituto. L’esercizio si chiude con un utile netto pari a euro 5,053 milioni, in linea con la performance dell’anno precedente, nonostante il mantenimento di cospicue rettifiche di valore nette su crediti e fondi rischi e oneri per euro 4,672 mln. Nel 2024 la Banca ha registrato un margine di intermediazione di euro 23,756 milioni e un risultato di gestione positivo di euro 9,531 milioni. Nel contempo, ha proseguito il percorso di ottimizzazione dei costi operativi, conseguendo una riduzione degli stessi e un cost-income ratio del 59,88%. Ottime performance si registrano anche nella raccolta totale da clientela, che raggiunge un valore complessivo di euro 1,515 miliardi, con un incremento di euro 77 milioni rispetto all’esercizio precedente. Un risultato conseguito grazie alla qualità dei prodotti offerti, dal risparmio gestito, ai servizi assicurativi e per la tutela del patrimonio, delle proprie controllate Bac Investments SG, Bac Life e Bac Trustee. L’elevata solidità patrimoniale trova riscontro nel patrimonio di vigilanza, che raggiunge euro 71,913 milioni, dopo avere distribuito un dividendo pari a euro 3 per azione; il coefficiente di solvibilità si attesta al 21,39%, rispetto al 17,71% registrato nel 2023, ben superiore al requisito minimo dell’11%, con un free capital di oltre euro 28 milioni. BAC desidera esprimere un sentito ringraziamento alla propria clientela per la fiducia accordata ai servizi e prodotti offerti, confermando l’impegno a garantire valore, stabilità e crescita nel tempo.