Banca Agricola Commerciale Spa: approvato il Bilancio d’esercizio 2025, risultati solidi e continuità nella crescita

L’Assemblea degli Azionisti di Banca Agricola Commerciale ha approvato in data 27 maggio 2026 il Bilancio d’esercizio 2025, confermando la continuità dei risultati positivi e la solidità dell’Istituto. L’esercizio si chiude con un utile netto pari a euro 5,232 milioni, in aumento rispetto alla performance dell’anno precedente, nonostante il mantenimento di cospicue rettifiche di valore nette su crediti, fondi rischi e oneri e fondo rischi finanziari generali per euro 4,649 milioni. L’utile ante accantonamento al fondo rischi finanziari generali ed imposte sul reddito segna un risultato di euro 6,616 milioni, in deciso miglioramento, di oltre 1,1 milioni, rispetto all’anno precedente (+20%). Positivi e in miglioramento anche il margine di intermediazione, di euro 23,823 milioni, e il risultato di gestione, pari a euro 9,566 milioni.

Nel contempo, è proseguito il percorso di ottimizzazione dei costi operativi, conseguendo una riduzione degli stessi e un cost-income ratio del 59,84%. Ottime performance si registrano nel trend degli impieghi verso clientela (+4%) e nella raccolta totale da clientela, che raggiunge un valore complessivo di euro 1,678 miliardi, con un incremento di euro 163 milioni rispetto all’esercizio precedente (+11%). Un risultato conseguito grazie alla qualità dei prodotti offerti, dal risparmio gestito, ai servizi assicurativi e per la tutela del patrimonio, delle proprie controllate Bac Investments SG, Bac Life e Bac Trustee. L’elevata solidità patrimoniale trova riscontro nel patrimonio di vigilanza, che ha consentito di riconoscere agli azionisti un dividendo di euro 2,80 per azione; il coefficiente di solvibilità si attesta al 21,54%, rispetto al 21,39% registrato nel 2024, ben superiore al requisito minimo dell’11%, con un free capital di oltre euro 28 milioni.

Anche le partecipate del Gruppo BAC registrano risultati positivi, in deciso miglioramento rispetto all’esercizio precedente, contribuendo alle risultanze del conto economico consolidato del Gruppo, che raggiunge, al lordo delle imposte e dell’accantonamento al fondo rischi finanziari generali, un utile di euro 8,304 milioni. BAC desidera esprimere un sentito ringraziamento alla propria clientela per la fiducia accordata ai servizi e prodotti offerti, confermando l’impegno a garantire valore, stabilità e crescita nel tempo.

C.s. Banca Agricola Commerciale Spa







