Banca centrale cerca stagista per sei mesi tra i neo-laureati in materie giuridico-economiche

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) intende offrire l’opportunità di svolgere uno stage aziendale della durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n. 105, a risorse neo-laureate. L’iniziativa, dall’alto contenuto formativo, costituisce l’occasione affinché gli interessati possano confrontarsi con il mondo del lavoro ed è riservata a neo-laureati in materie giuridico- economiche. L’esperienza offrirà l’opportunità di sviluppare competenze e conoscenze nell’ambito delle Relazioni Internazionali della BCSM (con particolare riferimento ai rapporti con Organismi Internazionali, Autorità di Vigilanza, Banche Centrali e Agenzie di Rating). I requisiti necessari, oltre alla cittadinanza e/o residenza sammarinese e agli altri previsti nell’art. 9 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n. 105, sono: conseguimento del diploma di laurea con votazione non inferiore a 105/110 (o equivalente) e buona conoscenza della lingua inglese. Le candidature dovranno essere fatte pervenire, entro il 22 marzo 2026, all’indirizzo di posta elettronica risorse.umane@bcsm.sm specificando nell’oggetto “Candidatura per lo svolgimento di uno stage aziendale" e allegando il curriculum vitae comprovante i requisiti necessari. Inoltre dovrà essere confermata la lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali per i candidati pubblicata nella sezione Privacy, Informative, sul sito www.bcsm.sm. La documentazione sarà trattata in maniera riservata e non restituita; della data e ora di arrivo faranno fede le evidenze della BCSM. La risorsa selezionata percepirà una borsa di studio ai sensi della normativa suindicata. La Banca Centrale deciderà a suo insindacabile giudizio e fornirà un riscontro a ciascuna candidatura pervenuta. Per ulteriori informazioni: Banca Centrale della Repubblica di San Marino - Servizio Risorse Umane - Via del Voltone 120, 47890 San Marino - E-mail: risorse.umane@bcsm.sm – Recapito telefonico: 0549 981010 (interno 2662).

C.s. - Banca Centrale della Repubblica di San Marino

