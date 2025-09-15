Banca Centrale della Repubblica di San Marino rafforza il proprio organico: avviata la selezione per nuove figure professionali I candidati dovranno inviare i documenti richiesti entro il 15 ottobre 2025

Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nell’ambito di un piano pluriennale di rafforzamento delle risorse umane, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico per favorire un graduale ricambio generazionale nonché affrontare la sfida riguardante l’integrazione nel contesto europeo e l’adeguamento dei processi organizzativi e di vigilanza ai migliori standard internazionali. Le figure ricercate riguardano diversi ambiti strategici:

-Dipartimento Esattoria

- Dipartimento Vigilanza, articolato in Vigilanza Informativa, Vigilanza Intermediari, Vigilanza Ispettiva, Vigilanza Regolamentare e Studi, Relazioni Internazionali

- Servizio Internal Audit

- Servizio Organizzazione e Sistemi informativi

- Servizio Risorse Umane



Tra i requisiti comuni a tutte le posizioni si richiede età inferiore ai 40 anni e l’aver conseguito quale titolo di studio la laurea. L’assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato, con periodo di prova previsto dal Contratto di lavoro per il Personale Quadro, Impiegatizio e Ausiliario della Banca Centrale. Per maggiori informazioni sui requisiti specifici delle singole posizioni e sulle modalità di candidatura, si invita a consultare il sito istituzionale di Banca Centrale di San Marino www.bcsm.sm nelle sezioni “In primo piano” e “Lavorare in Banca Centrale”.

