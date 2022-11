Banca Centrale di San Marino sull'anagrafica dei debitori

Il Dipartimento Esattoria ricorda che, come previsto dalla normativa vigente, e salvo modifiche future, l’Anagrafica Debitori (ossia l’elenco dei soggetti debitori di somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70, di importo complessivamente superiore a euro 50.000,00 al netto delle eventuali rateizzazioni regolari) è pubblicata presso il portale ufficiale della Pubblica Amministrazione entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai debiti esattoriali risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Per chiarimenti o verifiche delle posizioni debitorie, si invita a contattare il Dipartimento Esattoria in tempo utile rispetto alla scadenza annuale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:45 ai seguenti numeri telefonici 0549-885317 e 0549-882475 o tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica esattoria@bcsm.sm.

