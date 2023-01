Banca Centrale e AIF proseguono il loro cammino nella digitalizzazione dei servizi: dal prossimo 2 febbraio avremo nuovi numeri telefonici e nuovi centralini PBX Cloud

Banca Centrale e AIF proseguono il loro cammino nella digitalizzazione dei servizi: dal prossimo 2 febbraio avremo nuovi numeri telefonici e nuovi centralini PBX Cloud.

Nell’ottica del progressivo efficientamento dei servizi prestati, della graduale riduzione dei costi e del miglioramento dell’interazione con il pubblico, Banca Centrale ed AIF ritengono fondamentale investire in tecnologia, beneficiando delle opportunità offerte dalla c.d. digital transformation.

Dopo l’adozione del nuovo software di gestione dei servizi esattoriali, attivo da novembre 2022, il piano di investimenti prosegue con la realizzazione della nuova connettività attraverso moderni centralini PBX CLOUD, che rappresentano una vera e propria opportunità di miglioramento dei servizi telefonici connessi alle differenti aree di servizio, che risponde all’esigenza di assicurare una connessione costante con i cittadini.

Dopo un'attenta analisi, mirata ad ottimizzare il più possibile i costi e i benefici dell'operazione, il prossimo 2 febbraio è pertanto previsto il piano di migrazione della centrale telefonica sia di Banca Centrale e sia di AIF che, da quella data, saranno raggiungibili digitando i seguenti numeri:



BCSM

Telefono: 0549 981010

Fax sede: 0549 981019

Fax Tesoreria 0549 981018

Fax Esattoria 0549 981017



AIF

Telefono: 0549 981011

Fax sede: 0549 981016



L'installazione dei centralini, prevista per la giornata del 2 febbraio, durerà l’intera giornata e potrebbe causare disservizi sulle linee che si cercherà di ridurre al minimo.

Con questa scelta, Banca Centrale ed AIF intendono accrescere l’efficienza della gestione e il supporto ai cittadini con reti al passo con la tecnologia oggi disponibile, confermando l'opera di modernizzazione in atto.



Comunicato stampa

Banca Centrale San Marino

