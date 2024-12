Banca Centrale entra a far parte del “Network for Greening the Financial System” (NGFS)

Banca Centrale di San Marino (BCSM) annuncia formalmente l’ingresso dal mese di novembre nel “Network for Greening the Financial System” (www.ngfs.net), l’Associazione di Banche Centrali e Autorità di Vigilanza con l’obiettivo di coordinare le rispettive attività, al fine di perseguire obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di sviluppo sostenibile nell’ambito dei sistemi finanziari di riferimento. L’Associazione, creata nel Dicembre 2017 nel quadro dell’evento “One Planet Summit” svoltosi a Parigi, ha la propria segreteria esecutiva presso la Banca di Francia e ha assunto una dimensione globale, con 144 membri, tra cui BCSM, e 21 osservatori.

Con l’ingresso nel NGFS, BCSM ha chiesto di partecipare alle attività del workstream ‘Net Zero for Central Banks’, uno dei gruppi di lavoro in cui si articola la struttura del NGFS, che opera al fine di agevolare le relazioni e lo scambio di esperienze tra i membri in materia di investimenti responsabili e sostenibili, riduzione dell’impronta carbonica delle singole Istituzioni aderenti e trasparenza delle proprie iniziative in ambito climatico.

La Presidente di BCSM, Catia Tomasetti ha dichiarato: “Espiriamo grande soddisfazione per l’importante riconoscimento ottenuto da BCSM con l’accettazione della candidatura a membro NGFS, un risultato che premia il lavoro svolto dalla struttura da fine 2023, quando è stato avviato il percorso di adesione. La partecipazione ai lavori NGFS consentirà, da un lato, di rafforzare ulteriormente le relazioni internazionali della Banca Centrale e, dall’altro, di intensificare il proprio impegno nel perseguimento di politiche eco e socio-sostenibili. La Banca Centrale intende in questo modo supportare e concorrere agli interventi già messi in atto dalla Repubblica di San Marino che ha dimostrato di poter raggiungere livelli di eccellenza nel contrasto al cambiamento climatico”.



