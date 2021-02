Banca Centrale ricerca figure per area legale e antiriciclaggio

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino ricerca

n. 1 risorsa per l’area legale da assumere a tempo determinato (Cod. Rif. 21.A) Requisiti necessari: Cittadinanza e/o residenza sammarinese. Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato a San Marino o in Italia. Personale in mobilità. Requisito preferenziale: Pregressa esperienza nel settore bancario e/o finanziario sammarinese.

n. 2 risorse con esperienza in materia di Compliance o Antiriciclaggio da assumere a tempo determinato (Cod. Rif. 21.B) Requisiti necessari: Cittadinanza e/o residenza sammarinese. Pluriennale esperienza in materia di Compliance o Antiriciclaggio. Personale in mobilità. Requisito preferenziale: Pregressa esperienza nel settore bancario e/o finanziario sammarinese.

L’assunzione sarà a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, l’inquadramento riconosciuto terrà conto anche dell’esperienza pregressa e dell’ultima remunerazione percepita. I candidati dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del 4 marzo 2021, un curriculum vitae e la copia di un documento di riconoscimento, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, all’indirizzo risorse.umane@bcsm.sm specificando il codice della selezione. La documentazione sarà trattata in maniera riservata ai sensi della normativa sulla privacy e non restituita. Della data e ora di arrivo faranno fede le evidenze della BCSM. Le modalità e la data delle prove di selezione verranno comunicate al momento della convocazione ai candidati in possesso dei requisiti necessari.