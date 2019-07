Banca CIS: i direttivi USL chiedono azioni di responsabilità

Si sono riuniti nella giornata di ieri i Direttivi USL, Confederale e di Federazione, per affrontare con urgenza la situazione relativa alla crisi di Banca CIS, con le relative ricadute su Fondi pensione, dipendenti e correntisti. Forti le preoccupazioni espresse dai membri del Direttivo relativamente alle risorse pubbliche allocate nell’Istituto di Credito ma, allo stesso tempo, è stata manifestata massima fiducia rispetto all’operato del Consiglio di Previdenza, che in questi giorni di incontri serrati sta gestendo la situazione con massimo impegno e professionalità. “È però necessario un progetto organico di ristrutturazione dell’intero settore bancario – afferma il Segretario Generale Giorgia Giacomini – “in un’ottica di sostenibilità per l’intero sistema Paese, altrimenti ci ritroveremo sistematicamente ad affrontare situazioni di crisi contingenti come quella attuale”. Contestualmente, i Direttivi dell’Unione Sammarinese dei Lavoratori hanno chiesto con forza che vengano messe in atto tutte le azioni tese all’accertamento delle responsabilità nei confronti di chi si è reso protagonista e complice di questo dissesto bancario; misure che non possono più essere solo annunciate, ma devono essere poste in essere concretamente. Tutto ciò non per un mero senso di giustizialismo, bensì come atto dovuto nei confronti di tutti i cittadini, lavoratori, pensionati onesti di questo Paese. Allo stesso tempo, afferma il Segretario Servizi Lucia Ceccoli “non meno importante è adoperarsi per la più ampia tutela occupazionale, perché dietro ogni dipendente ci sono delle professionalità e delle competenze acquisite nel tempo che vanno salvaguardate e non disperse, senza dimenticare che si sta decidendo il futuro di circa 80 famiglie, che da mesi vivono una situazione di precarietà e incertezza, e che meritano la massima attenzione e sensibilità di tutte le parti in campo”.

Comunicato stampa

I Direttivi USL