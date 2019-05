Banca Cis in amministrazione straordinaria: proroga sospensione pagamenti

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell’art. 82 della Legge n. 165/2005, in data odierna, su richiesta del Commissario Straordinario ha autorizzato la proroga della sospensione dei pagamenti e della restituzione degli strumenti finanziari per un ulteriore periodo di 30 giorni dallo scadere del periodo di sospensione già in essere, pertanto sino alle ore 24.00 del 21 giugno 2019, il tutto senza soluzione di continuità.