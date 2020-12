Banca di San Marino in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti per presentare il Calendario 2021 Paesaggi Sammarinesi Ambiente & Territorio

PAESAGGI SAMMARINESI, Ambiente & Territorio, questo il Titolo del Calendario 2021 della Banca di San Marino contenente scatti a cura del Dott. Conrad Mularoni presentato venerdì scorso ai Capitani Reggenti Nell’anno in cui ricorrono i Cento anni di storia di Banca di San Marino ed Ente Cassa di Faetano, Banca di San Marino ha ritenuto importante presentare alla Reggenza il Calendario BSM 2021. All’interno del calendario, che ci terrà compagnia per tutto il 2021, sono presenti scatti relativi a paesaggi e luoghi del nostro territorio. Mai come in questo particolare anno, in cui la pandemia mondiale ha ridisegnato i confini territoriali, affettivi e lavorativi, la comunità ha riscoperto nuovamente un senso di attaccamento verso la propria terra natia. Abbiamo quindi inteso mostrare, da più angolazioni, il territorio della nostra amata Repubblica, uno scrigno magico, seppur di limitate dimensioni, che ha la capacità di lasciare tutti i cittadini e i visitatori stupefatti, grazie al suo panorama, la sua storia e i suoi magnifici luoghi. Troverete, nel susseguirsi dei mesi, scorci differenti in base alla zona, al periodo dell’anno, alla prospettiva utilizzata dal fotografo, dettagli fermati nel tempo dal Presidente di Associazione Sammarinese Foto Amatori, Dott. Conrad Mularoni, che ama definirsi “geologo per professione e fotografo per passione”. Si precisa che la conferenza stampa e la mostra con le immagini ed i video del Calendario 2021 della Banca di San Marino saranno pianificati, a causa dell’emergenza COVID-19 in atto, il prima possibile, all’inizio dell’esercizio 2021.