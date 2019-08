Banca di San Marino nomina il nuovo direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione di Banca di San Marino ha nominato il Dott. Luca Lorenzi nella veste di nuovo Direttore Generale dell’Istituto, presentandolo ieri ufficialmente in conferenza stampa congiunta con la proprietà - Ente Cassa di Faetano. Il Dott. Lorenzi vanta una prestigiosa carriera nel mondo UniCredit, maturando variegate esperienze e ricoprendo incarichi di primaria importanza: dal ruolo di Amministratore Delegato di Locat Leasing, la più grande società di leasing italiana, alla direzione di importanti operazioni di M&A, alla Direzione Generale del Gruppo UniCredit Leasing, che gli ha valso il riconoscimento di Leader of the Year nel corso degli European Leasing Awards 2009. Il settore bancario, specificamente la Banca di territorio, vede il Dott. Lorenzi assumere posizioni di massimo rilievo in UniCredit, dapprima in qualità di Responsabile del Centro Nord (Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche) e in seguito quale Deputy Region Manager. Il Dott. Lorenzi ha un’ampia conoscenza anche del mercato sammarinese, avendo ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato in altro istituto della Repubblica. Al Dott. Lorenzi l’augurio di un proficuo lavoro: attraverso la valorizzazione dei punti di forza di una Banca che ha raggiunto il secolo di storia, saprà dare nuova linfa e spinta commerciale a tutto il Gruppo BSM, nell’interesse dei soci azionisti, del personale e in ultimo, ma non per importanza, dell’intero territorio sammarinese.

Comunicato stampa

