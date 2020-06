Banca di San Marino: nuova sede dedicata interamente alle imprese

Un nuovo spazio completamente dedicato alle aziende. Una sede di due piani, situata a Dogana sulla strada principale, facilmente raggiungibile e dotata di ampi parcheggi a disposizione della clientela. L’edificio che ospita la nuova area interamente dedicata alle imprese, è ubicato sulla Superstrada di San Marino in via 3 settembre 134 e si sviluppa su 2 piani. Nel bellissimo immobile, della superficie di oltre 500 mq, è presente tutto il team di professionisti gestori dell’area Corporate. Un servizio “taylor made” nato per rispondere a tutte le esigenze delle aziende e che prevede l’offerta di consulenza mirata alla quale vanno ad affiancarsi i servizi di un’apposita divisione commerciale, estero e leasing. All’interno dell’edificio, oltre a grandi ed accoglienti uffici, sono presenti sale per ospitare riunioni ed Atti Notarili che rendono la nuova sede un luogo innovativo e rispondente a tutte le esigenze dei clienti. Prosegue inoltre il progetto “Banca a domicilio” con il quale Banca di San Marino pensa alle aziende, soprattutto in questa difficile fase di ripartenza dopo il lockdown dettato dall’emergenza sanitaria, visitando i propri clienti direttamente presso le loro attività. “Anche con questa scelta di presenza, dichiara Luca Reverberi (responsabile commerciale), Banca di San Marino si conferma la Banca del Territorio e “per” il Territorio, fortemente impegnata al sostegno degli operatori economici della Repubblica.”



