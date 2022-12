Banca di San marino presenta il Calendario 2023 "San Marino, paesaggi e dettagli" a cura di Giancarlo Frisoni Le opere saranno in esposizione presso la Chiesetta di Villa Manzoni a Dogana

Banca di San marino presenta il Calendario 2023 "San Marino, paesaggi e dettagli" a cura di Giancarlo Frisoni.

Un percorso fotografico per valorizzare la bellezza del territorio sammarinese, attraverso punti di osservazione inediti e dettagli suggestivi. Le opere di Giancarlo Frisoni, protagoniste del Calendario 2023 di Banca di San Marino, verranno esposte presso la Chiesetta di Villa Manzoni a Dogana. Il progetto è realizzato in collaborazione con ASFA San Marino. Banca di San Marino prosegue nel proprio percorso di valorizzazione del territorio sammarinese affidando la realizzazione del Calendario 2023 a Giancarlo Frisoni, apprezzato artista e fotografo, nonché autore di numerose pubblicazioni. Il calendario - presentato in udienza agli Ecc.mi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, alla presenza del Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini - si intitola “San Marino, paesaggi e dettagli” ed esplora la nostra terra, offrendo scorci e punti di vista inediti, che permettono di godere ancora una volta della bellezza dei suoi paesaggi e della ricchezza della sua natura esplosiva. “Un’iconografia diversa dalle solite - racconta Frisoni - di una terra che stupisce e meraviglia da ogni angolo la si guardi in ogni stagione. Ho aspettato il momento, cercato la bellezza, da raccontarne così la pienezza e i colori. Raccontare un bisogno, un confine, quel senso di appartenenza che regala e accompagna. Il messaggio di un patrimonio da rispettare e salvaguardare giorno dopo giorno, lasciando che segni gli occhi e il cuore, così ricco di profumi e antica libertà.” Il calendario e l’esposizione sono realizzati in collaborazione con ASFA Associazione Sammarinese Foto Amatori che patrocina anche l’esposizione delle opere, aperta presso la Chiesetta di Villa Manzoni a Dogana (con accesso dal portico della filiale) dal 14 dicembre al 16 gennaio, ingresso libero dal lunedì al venerdì, 8.30-13.00 e 14.30-16.00. “Abbiamo preso l’impegno - afferma il Presidente BSM Francesca Mularoni - di includere nel nostro business anche la dimensione sociale e ambientale, e lo rappresentiamo attraverso 12 vedute artistiche della nostra Terra. Contemplare questa bellezza ci apre all'entusiasmo di essere Banca a servizio di una comunità che deve imparare a vivere sempre meglio nel rispetto del suo territorio: in maniera equa e dignitosa per tutti, senza deturpare i sistemi naturali, ricercando il miglior equilibrio per la coesistenza di ogni forma di vita.”

c.s. Banca di San Marino





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: