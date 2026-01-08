TV LIVE ·
Banca di San Marino respinge le accuse di un sito estero e annuncia azioni legali

8 gen 2026
Sede centrale Banca di San Marino
Sede centrale Banca di San Marino

Banca di San Marino, riferendosi a quanto apparso quest’oggi su una testata giornalistica on-line estera, la quale addirittura mette in dubbio il percorso di associazione di San Marino con l’Unione Europea tramite l’intervista ad un ex ministro Irlandese, ora editorialista del sito, prende nettamente le distanze da quanto pubblicato, come, per altro, già avvenuto quando il medesimo portale si era occupato del potenziale investimento nella Banca di Assen Milkov Christov. Ciò che sorprende, al netto degli sproloqui riguardanti la Repubblica di San Marino, è che l’articolo contiene informazioni FALSE, che il giornalista sa essere FALSE in quanto smentite formalmente da questa Banca. Si afferma nell’articolo, infatti, che sarebbero “svanite” le somme depositate sul conto sammarinese, attraverso il “sistema opaco” di San Marino. La collocazione delle somme depositate dal potenziale investitore, collocazione della quale lo stesso È PERFETTAMENTE A CONOSCENZA, è atto pienamente legale, determinato da norme di Legge e da disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. L’evidente mala fede con la quale viene trattata la vicenda, impone a questa Banca di adire le vie legali, a tutela dei propri diritti e della propria onorabilità.

c.s. Banca di San Marino




Riproduzione riservata ©

