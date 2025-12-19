Banca di San Marino riattiva il cantiere del Condominio Acquavita

La Presidenza, la Direzione Generale e Servizio Immobili di Banca di San Marino annunciano la riattivazione del cantiere situato nell’area dell’ex conceria di Acquaviva, denominato Condominio Acquavita. Il progetto, articolato in più fasi, prevede il completamento complessivo di 76 appartamenti, di cui 66 di proprietà di Banca di San Marino. BSM procederà con la commercializzazione di un primo lotto di 23 unità abitative entro l’estate 2026, per poi proseguire con la finitura e la messa sul mercato delle restanti 43. Parallelamente, di concerto con gli altri proprietari, saranno completati i lavori di finitura delle aree comuni, con l’obiettivo di restituire piena funzionalità e decoro all’intera area. «Siamo molto contenti di poter riattivare il cantiere di Acquaviva che rappresenta un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Banca e di riqualificazione dell’area interessata», dichiara il Presidente del Consiglio di Amministrazione BSM Raffaele Bruni. «Si tratta di un intervento complesso, che affrontiamo con una visione di medio-lungo periodo, coniugando sostenibilità economica, qualità abitativa e richieste di mercato». La direzione lavori è stata affidata al geometra Augusto Valentini, professionista sammarinese di comprovata esperienza nel settore. Gli appartamenti verranno proposti a prezzi competitivi e - laddove possibile - saranno acquistabili con le agevolazioni previste dall’edilizia sovvenzionata, così come disposto dalla recente Legge 28 aprile 2025 n.64 Interventi straordinari per emergenza casa.







