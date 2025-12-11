Banca di San Marino ribadisce l'assoluta correttezza del proprio operato

Banca di San Marino, in seguito alla pubblicazione di un’intervista rilasciata da Assen Christov al sito EUalive e ripresa da alcuni organi di stampa locali, nella quale, tra l’altro, si riportano affermazioni false e fuorvianti in riferimento all’operato di BSM,

ha l’obbligo di affermare

l’ASSOLUTA CORRETTEZZA DEL PROPRIO OPERATO, NEL PIENO RISPETTO DELLA LEGALITA’ E DELLE NORMATIVE VIGENTI.

Banca di San Marino ha agito esclusivamente nel rispetto della Legge e delle disposizioni delle Autorità, e rigetta fermamente la ricostruzione dei fatti fornita nell’articolo.

Banca di San Marino ricorrerà nelle competenti sedi a tutela dei propri diritti, reputando il contenuto dell’intervista gravemente diffamatorio.

Comunicato stampa

