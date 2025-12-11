TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
08:21 San Marino: oltre 35mila visitatori per il Ponte dell'Immacolata. Pedini Amati: "Flussi imponenti, il Natale si preannuncia straordinario" 07:47 Alluvioni in Emilia-Romagna: rimborsi più rapidi ai privati con una nuova ordinanza 01:48 Sartini riporta la Juvenes Dogana in semifinale dopo otto anni: è 1-0 al Tre Penne 23:50 Virtus - Tre Fiori e Juvenes Dogana - La Fiorita sono le semifinali di coppa
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Banca di San Marino ribadisce l'assoluta correttezza del proprio operato

11 dic 2025
Banca di San Marino ribadisce l'assoluta correttezza del proprio operato

Banca di San Marino, in seguito alla pubblicazione di un’intervista rilasciata da Assen Christov al sito EUalive e ripresa da alcuni organi di stampa locali, nella quale, tra l’altro, si riportano affermazioni false e fuorvianti in riferimento all’operato di BSM,
ha l’obbligo di affermare
l’ASSOLUTA CORRETTEZZA DEL PROPRIO OPERATO, NEL PIENO RISPETTO DELLA LEGALITA’ E DELLE NORMATIVE VIGENTI.
Banca di San Marino ha agito esclusivamente nel rispetto della Legge e delle disposizioni delle Autorità, e rigetta fermamente la ricostruzione dei fatti fornita nell’articolo.
Banca di San Marino ricorrerà nelle competenti sedi a tutela dei propri diritti, reputando il contenuto dell’intervista gravemente diffamatorio.

Comunicato stampa
Banca di San Marino






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa