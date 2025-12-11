Banca di San Marino ribadisce l'assoluta correttezza del proprio operato

Banca di San Marino ribadisce l'assoluta correttezza del proprio operato.

Banca di San Marino, in seguito alla pubblicazione di un’intervista rilasciata da Assen Christov al sito EUalive e ripresa da alcuni organi di stampa locali, nella quale, tra l’altro, si riportano affermazioni false e fuorvianti in riferimento all’operato di BSM,

ha l’obbligo di affermare

l’ASSOLUTA CORRETTEZZA DEL PROPRIO OPERATO, NEL PIENO RISPETTO DELLA LEGALITA’ E DELLE NORMATIVE VIGENTI.

Banca di San Marino ha agito esclusivamente nel rispetto della Legge e delle disposizioni delle Autorità, e rigetta fermamente la ricostruzione dei fatti fornita nell’articolo.

Banca di San Marino ricorrerà nelle competenti sedi a tutela dei propri diritti, reputando il contenuto dell’intervista gravemente diffamatorio.

