Banca di San Marino vicina al traguardo dei 100.000 euro con il Conto Solidarietà per l’Emergenza Coronavirus.

Continua la raccolta fondi della Banca di San Marino a favore della Protezione Civile per far fronte all’emergenza Covid 19. “Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno risposto con generosità e si sono mobilitati per sostenere la nostra Raccolta, ma non possiamo ancora abbassare la guardia – ha dichiarato il Direttore Generale di Banca San Marino Luca Lorenzi – Fortunatamente i numeri dei contagi stanno diminuendo, ma è fondamentale continuare a raccogliere i fondi per poter garantire alla Protezione Civile, agli operatori e ai sanitari di proseguire in sicurezza il proprio lavoro, salvaguardando la sicurezza di tutti”. La raccolta, lanciata da Banca di San Marino, è destinata a supportare chi da inizio emergenza è in prima linea per affrontare il Coronavirus e ha come obiettivo il raggiungimento di 100 mila euro. Grazie al grande cuore dei cittadini sammarinesi, dei correntisti, dei soci e dei dipendenti, si sta raggiungendo il traguardo. Mancano ancora poche migliaia di euro! Continuate a donare, la raccolta è ancora aperta.

Per effettuare la donazione:

Banca di San Marino per Protezione Civile

Causale: Emergenza Coronavirus

IBAN SM05S0854009800000060185000

c.s. Banca di San Marino

