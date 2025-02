Banca Malatestiana dona un dispositivo medico avanzato alla Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale di Rimini

Banca Malatestiana dona un dispositivo medico avanzato alla Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale di Rimini.

Ancora un importante gesto di solidarietà nei confronti della Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Infermi di Rimini, a cui Banca Malatestiana ha donato un nuovo e avanzato dispositivo medico, l’elettroencefalografo carrellato, del valore di oltre 70.000 euro. In particolare tale strumentazione, che permette di indagare e monitorare in tempo reale la funzionalità del cervello attraverso l'analisi e la registrazione della sua attività elettrica, comprende un'unità fissa di uso ambulatoriale utilizzata per situazioni programmate e un'unità mobile usata nelle registrazioni urgenti in Pronto soccorso, piuttosto che in altre sedi dell'ospedale (terapia intensiva, terapia intensiva neonatale, altri reparti). La cerimonia di consegna e ringraziamento si è svolta martedì 11 febbraio, negli ambulatori della Neuropsichiatria Infantile, dove ad accogliere la delegazione dell’istituto di credito composta dalla presidente Enrica Cavalli, il direttore generale Paolo Lisi e la responsabile marketing Valentina Biagetti, c’erano l’assessore comunale alle politiche per la salute Kristian Gianfreda, il direttore del distretto Mirco Tamagnini, Ivonne Zoffoli della direzione medica del presidio ospedaliero, Cristina Fabbri, direttrice della direzione infermieristica e tecnica, Roberta Rosetti, direttrice Unità Operativa di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza, e Cinzia Giulianelli, responsabile struttura Neuropsichiatria Infantile Ospedaliera Rimini, oltre ad una rappresentanza di medici e infermieri del reparto. “La Banca Malatestiana di Rimini ha donato alla nostra struttura uno strumento fondamentale per la diagnosi e la presa in carico di bambini e adolescenti che per patologie neurologiche varie arrivano in urgenza o con controlli programmati – ha spiegato la dottoressa Giulianelli -. L'elettroencefalografo, con un esame non doloroso né invasivo per i giovani pazienti, è lo strumento principe nella diagnosi dell'epilessia, ma aiuta il medico nel percorso di studio di molti altri disturbi quali alterazioni della coscienza, autismo, disabilità intellettiva. Grazie a questa strumentazione, ogni anno la Neuropsichiatria offre risposta mediamente a circa 300 bambini e adolescenti e alle loro famiglie. La maggior parte di loro arrivano dalla nostra azienda, ma spesso l'elettroencefalografia è di aiuto per i pazienti di altra regione, per esempio i turisti che accedono in pronto soccorso nel periodo delle vacanze. L'ammodernamento dello strumento darà la possibilità di assicurare in questo ambito alle famiglie studi maggiormente dettagliati, consentendo loro di proseguire il monitoraggio di quadri anche complessi nell'ospedale più vicino al loro domicilio. Un gesto di grande generosità per il quale tutto il personale della Neuropsichiatria Infantile rivolge un sentito grazie ai soci della Banca Malatestiana”. Il direttore di Distretto, Mirco Tamagnini, anche a nome della Direzione Generale di Ausl Romagna, ha ringraziato “per il fattivo sostegno che Banca Malatestiana ci ha garantito con questa generosa donazione dimostrando di essere sempre attenta e sensibile ai bisogni assistenziali del territorio”. Dal canto suo anche la dottoressa Ivonne Zoffoli ha rivolto un caloroso ringraziamento ai rappresentanti di Banca Malatestiana, anche a nome della Direzione Sanitaria, “per questa importante donazione, nata proprio dalla necessità individuata dai clinici di dotare il reparto di questa nuova attrezzatura che contribuisce a rendere sempre più efficace e puntuale l’assistenza a coloro che si rivolgono all’ospedale Infermi, consentendo diagnosi più tempestive e accurate per i bambini con disturbi neurologici”. “Siamo orgogliosi di contribuire al benessere della nostra comunità con azioni concrete a sostegno di chi ne ha più bisogno – ha sottolineato Enrica Cavalli, presidente di Banca Malatestiana - Questa donazione è un segno tangibile dell’impegno di Banca Malatestiana verso il territorio e la salute delle nuove generazioni”.

cs Ausl Romagna

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: