Banche e pensioni: serata pubblica della csu martedì 9 aprile

Continua il pressing della CSU per fare chiarezza sul mezzo miliardo di risparmi previdenziali depositati nella banche sammarinesi."Fondi pensione e sistema bancario: il Paese vuole sapere!", è questo il titolo della conferenza pubblica in calendario martedì 9 aprile ore 21 alla Sala Montelupo di Domagnano. Alla serata intervengono Luca Beccari (PDCS), Roberto Giorgetti (Repubblica Futura), Giuliano Tamagnini, Segretario CSdL, e Gianluca Montanari, Segretario CDLS. “Attualmente - sottolineano Tamagnini e Montanari - non abbiamo nessuna garanzia sui 507 milioni di Fondi pensioni investiti nelle banche sammarinesi. E intanto aleggia la proposta dell’Associazione Bancaria Sammarinese (ABS) di usare i Fondi pensione, o parte di essi, per acquistare gli NPL garantiti dagli immobili all'interno delle banche. Ipotesi che torniamo a respingere al mittente”. I Segretari CSU insistono poi sulla richiesta al Governo di aprire un tavolo di confronto sulle criticità del sistema bancario, sulla tutela dei Fondi pensione e sulla modifica del cosiddetto Decreto salvabanche. Al centro della serata pubblica anche la vicenda di Banca CIS: il 23 aprile scade il blocco dei pagamenti e gli interrogativi sulle sorti di questo istituto di credito restano tutti aperti: cosa succederà alla banca, ai dipendenti, ai correntisti? Che fine faranno i 103 milioni di Fondi pensione lì allocati? CSU