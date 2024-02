ISS Banco farmaceutico 2024: esempio di grande solidarietà e raggiunto il record di donazione

Banco farmaceutico 2024: esempio di grande solidarietà e raggiunto il record di donazione.

La giornata per la raccolta del farmaco, 2024 ha registrato a San Marino un record assoluto di donazioni, a conferma della grandissima generosità della popolazione. La quattordicesima edizione della giornata del farmaco, promossa dalla UOC Farmaceutica dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in collaborazione con Banco farmaceutico Onlus, che si è conclusa nei giorni scorsi, ha registrato una raccolta di oltre 2650 confezioni di medicinali, segnando il miglior risultato di sempre. Tra le 4240 farmacie aderenti tra Italia e San Marino, le farmacie di Cailungo (Ospedale), Serravalle e Borgo Maggiore, si sono posizionate rispettivamente al 4°, 7° e 8° posto assoluto per numero di farmaci donati. La popolazione di San Marino, ancora una volta, ha dimostrato uno spirito solidaristico eccezionale, con tanti cittadini che si sono recati nelle farmacie aderenti per acquistare i medicinali destinati ai più bisognosi. Da segnalare la partecipazione dell’azienda Morri Farmaceutici, che anche quest’anno ha contribuito in maniera importate al successo dell’iniziativa. Importante anche il contribuito e l’aiuto fornito dagli Scout sammarinesi e dagli 80 volontari che hanno garantito la loro presenza nelle farmacie per assistere gli utenti. Il materiale raccolto, attualmente stoccato alla sede della Caritas di San Marino a San Michele, verrà consegnato nei prossimi giorni nelle varie sedi diocesane, dove, per tutto l'anno, farmacisti volontari si occuperanno della distribuzione. Dagli organizzatori arriva un sentito ringraziamento alle Istituzioni che appoggiano da anni l'iniziativa, ai colleghi farmacisti, ai tanti volontari, ai media che sempre seguono e promuovono con attenzione la raccolta e a tutti coloro che donando, hanno condiviso questo gesto, dimostrando ancora una volta grande generosità e senso di comunità. “Celebriamo, ancora una volta, una grande prova di solidarietà da parte dei cittadini sammarinesi a favore delle persone in condizioni di povertà sanitaria – commenta il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere –. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, a partire dalla Dott.ssa Marina Corsi e dal Direttore della UOC Farmaceutica Rossano Riccardi, ma anche tutti i farmacisti e i volontari che si sono prodigati nel dare informazioni ai cittadini durante queste importanti giornate”.

Banco Farmaceutico

