Banco farmaceutico: San Marino conferma l’impegno a sostegno delle persone più fragili

Le Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, si sono concluse con una raccolta complessiva che sfiora le 2.500 confezioni di medicinali, destinate a sostenere i percorsi di assistenza rivolti alle persone in condizioni di fragilità. Si tratta di un risultato in netto aumento rispetto all’anno scorso e che evidenzia, ancora una volta, la grande generosità dei sammarinesi e l’attenzione dei cittadini verso iniziative di solidarietà. L’iniziativa, giunta alla sedicesima edizione, è stata organizzata sotto l’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e con il Patrocinio del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, con la collaborazione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e della Fondazione Banco Farmaceutico. La partecipazione registrata ha confermato, anche quest’anno, la grande solidarietà dei sammarinesi, facendo posizionare le tre farmacie dell’Istituto per la Sicurezza Sociale coinvolte nei primi posti rispetto alle oltre 6000 farmacie aderenti nella penisola italiana. Nel dettaglio, sono state raccolte 609 confezioni alla farmacia di Borgo Maggiore, 708 alla farmacia di Serravalle e 1.154 alla farmacia di Cailungo. Numeri che testimoniano non solo la generosità dei donatori, ma anche l’impegno organizzativo e professionale garantito dalle strutture e dagli operatori coinvolti. I farmaci raccolti saranno destinati alla Caritas San Marino–Montefeltro e Casa San Michele, sotto la supervisione dei farmacisti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. “Le farmacie ISS sono presidi di prossimità e cura – afferma il Direttore Generale ISS, Claudio Vagnini -. La Raccolta del Farmaco conferma quanto il lavoro quotidiano dei professionisti possa diventare, insieme alla partecipazione dei cittadini, un supporto organizzato e tracciabile per chi vive situazioni di difficoltà". La Segreteria di Stato per la Sanità conferma che le Giornate di Raccolta rappresentano un’iniziativa concreta, capace di fornire un sostegno reale alle persone più fragili. I risultati raggiunti nel 2026 testimoniano il valore della collaborazione tra Istituzioni, professionisti sanitari, volontari e cittadini e rafforzano l’impegno a promuovere importanti azioni di aiuto nei confronti di chi si trova in condizioni meno fortunate. La Segreteria di Stato per la Sanità e l’ISS rivolgono, inoltre, un sentito ringraziamento agli organizzatori, ai volontari presenti nelle farmacie durante le giornate di raccolta, a tutti i sammarinesi che hanno scelto di contribuire all’iniziativa e ai media per l’attenzione dedicata. Un ringraziamento va anche alle aziende: Farmaceutica Morri, Farmaceutica Sammarinese e Valpharma-Erbavita per le donazioni effettuate.



