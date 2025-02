Banco farmaceutico: San Marino dà un’altra prova di grande solidarietà Oltre 2.100 confezioni di medicinali raccolte e destinate ai più bisognosi

San Marino continua a distinguersi per il suo spirito solidale. Anche quest'anno, infatti, le Giornate della Raccolta del Farmaco, organizzata in Repubblica dall'Istituto per la Sicurezza Sociale in collaborazione con Banco Farmaceutico Onlus, hanno avuto risultati eccezionali. Durante la recente edizione, sono state raccolte oltre 2.100 confezioni di farmaci, confermando il trend positivo di raccolta degli anni precedenti e rispettando i fabbisogni evidenziati dalla Caritas della Diocesi di San Marino - Montefeltro. Il trend di raccolta è stato non solo mantenuto, ma ha dimostrato ancora una volta la capacità dei sammarinesi di rispondere con generosità e prontezza alle esigenze delle persone più in difficoltà. Le tre farmacie aderenti all'iniziativa, come in passato, si sono nuovamente classificate tra le prime dieci su un totale di oltre 5.000 farmacie partecipanti in tutto il territorio della Penisola italiana. Un riconoscimento significativo dell'impegno e della solidarietà della comunità sammarinese. Il materiale raccolto sarà distribuito nei prossimi giorni presso le sedi Caritas di San Marino - Montefeltro. Inoltre, presso il centro San Michele, ogni settimana dei farmacisti ISS volontari saranno presenti per supportare nella distribuzione dei farmaci ai più bisognosi. Dagli organizzatori arriva un sentito ringraziamento alle Istituzioni che appoggiano da anni l'iniziativa e ai media che sempre seguono e promuovono con attenzione la raccolta. Un ringraziamento speciale viene inoltre rivolto a Morri Farmaceutici, ai tanti volontari e a tutti i cittadini che hanno partecipato alla raccolta, dimostrando ancora una volta grande generosità, altruismo e senso di comunità. "La nostra comunità – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni - ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria generosità e attenzione verso chi è in difficoltà e questo ci rende orgogliosi. Ogni confezione di farmaci raccolta rappresenta un gesto di grande umanità e solidarietà che ci rende orgogliosi e dà valore concreto ai nostri sforzi. Continueremo a sostenere queste iniziative, credendo fermamente nella loro importanza per il benessere dei più fragili". "I risultati del grande lavoro svolto e coordinato dal Banco Farmaceutico, rappresenta una ulteriore prova del consueto spirito di solidarietà dei cittadini sammarinesi a supporto di chi vive in condizioni critiche, da diversi punti di vista. Colgo l'occasione – afferma il Direttore Generale ISS Francesco Bevere - per esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'iniziativa, ringraziando in particolare il Direttore della UOC Farmaceutica Rossano Riccardi e la dottoressa Marina Corsi, oltre a tutti i farmacisti e ai volontari che hanno offerto il loro supporto e le loro competenze durante queste giornate di intenso lavoro".

cs Iss