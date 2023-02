Banco farmaceutico: un’altra prova di grande solidarietà da parte dei sammarinesi Donati anche 2000 euro di farmaci per le popolazioni terremotate di Siria e Turchia

Banco farmaceutico: un’altra prova di grande solidarietà da parte dei sammarinesi.

Un altro momento da ricordare quello della raccolta dei medicinali per la tredicesima edizione della giornata del farmaco, promossa dalla UOC Farmaceutica dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in collaborazione con Banco farmaceutico Onlus. Nei giorni scorsi sono state raccolte, infatti, quasi 1.800 confezioni di medicinali, segnando uno dei migliori risultati di sempre. Ancora una volta la popolazione di San Marino ha dato prova inequivocabile della sua generosità, con tanti cittadini che si sono recati nelle farmacie aderenti per acquistare i medicinali destinati ai più bisognosi. Da segnalare la partecipazione dell’azienda Morri Farmaceutici, che anche quest’anno ha contribuito in maniera importate al successo dell’iniziativa. Il materiale raccolto è già in fase di consegna alla Caritas della Diocesi di San Marino - Montefeltro, dove per tutto l'anno farmacisti volontari si occuperanno della distribuzione. I responsabili dell’iniziativa insieme alla Caritas hanno voluto fornire un ulteriore segnale di fratellanza in questo fine settimana, donando alla Croce Rossa sammarinese una quota di denaro pari a 2000 euro, per acquistare farmaci che saranno inviati come sostegno alle vittime del terremoto in Turchia e Siria. Dagli organizzatori arriva un sentito ringraziamento alle Istituzioni che appoggiano da anni l'iniziativa, ai colleghi farmacisti, ai tanti volontari, ai media che sempre seguono e promuovono con attenzione la raccolta e a tutti coloro che donando, hanno condiviso questo gesto, dimostrando ancora una volta grande generosità e senso di comunità.

