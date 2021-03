Bandi di concorsi e di selezione presso il Settore Pubblico Allargato

Il Direttore della Funzione Pubblica rende nota l’avvenuta indizione dei seguenti Bandi di Concorso Pubblico per titoli ed esami:

- bando di concorso pubblico n.1/2021/CP per la copertura definitiva di profili di ruolo (PDR) di “Responsabile di Unità Operativa” (RESUNIOP) in ambito economico/gestionale, presso il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

Il bando è rivolto a titolari di Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (LM-56) o Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63) o Scienze Economiche-Aziendali (LM-77) o Ingegneria Gestionale (LM31) oppure Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica equiparate ai sensi dell’Allegato n.4 della Legge 5 ottobre 2011 n.161; scadenza presentazione domanda entro e non oltre le ore 14:15 di mercoledì 28 aprile 2021.

- bando di concorso pubblico n.2/2021/CP per la copertura definitiva di profili di ruolo (PDR) di Esperto Contabile (ESPCONT) in ambito contabile presso il Settore Pubblico Allargato senza specifica individuazione dell’Unità/Articolazione Organizzativa di assegnazione.

Il bando è rivolto a titolari di Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (LM-56) o in Scienze Economiche Aziendali (LM-77) di cui all’Allegato n.1 della Legge 5 ottobre 2011 n. 161 oppure Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica equiparate a mente dell'Allegato n. 4 della Legge n.161/2011; scadenza presentazione domanda entro e non oltre le ore 14:15 di lunedì 3 maggio 2021.

- bando di concorso pubblico n.3/2021/CP per la copertura definitiva profili di ruolo (PDR) di Collaboratore Tecnico (COLLTEC) in ambito informatico presso il Settore Pubblico Allargato senza specifica individuazione dell’Unità/Articolazione Organizzativa di assegnazione.

Il bando è rivolto a titolari di Laurea triennale in Scienze e tecnologie Informatiche (L-26) oppure laurea di primo livello equiparata ai sensi dell’Allegato n.3 della legge 5 ottobre 2011 n.161 oppure, quale titolo superiore sostitutivo del titolo base, Laurea Magistrale in Informatica (LM-18) o Ingegneria Informatica (LM-32) o Sicurezza Informatica (LM-66) oppure Laurea vecchio ordinamento o Specialistica equiparate ai sensi dell’Allegato n.4 della stessa Legge n.161/2011; scadenza presentazione domanda entro e non oltre le ore 14:15 di giovedì 6 maggio 2021.

Tra i requisiti richiesti dai Bandi di concorso pubblici: essere cittadini della Repubblica o essere residenti in territorio; non avere subito la sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi delle norme di disciplina vigenti; non avere subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per reato non colposo che comportino la restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore ad un anno, ovvero che comportino, per il medesimo spazio di tempo, l’interdizione dai pubblici uffici; avere il godimento dei diritti civili e politici.

Il Direttore della Funzione Pubblica rende altresì nota l'avvenuta indizione della procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio motivazionale ed attitudinale, per il reclutamento di una risorsa professionale da adibirsi a supporto del Progetto "Voucher Vacanza San Marino". La suddetta procedura di selezione pubblica è rivolta a titolari di Laurea Triennale in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (L-17), o in Scienze Economiche (L-28), o Scienze del Turismo (L-39) oppure Laurea di Primo Livello equiparate ai sensi dell'Allegato n.3 della Legge 5 ottobre 2011 n.161, oppure, quale titolo superiore sostitutivo del titolo base, Laurea Magistrale in Finanza (LM-16) o in Scienze dell'Economia (LM-56) o in Scienze Economiche Aziendali (LM-77) oppure Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica equiparate ai sensi dell'Allegato n.4 della Legge n.161/2011. Scadenza presentazione domanda entro e non oltre le ore 14:15 di venerdì 9 aprile 2021.

Le domande relative ai bandi dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE in formato elettronico e con modalità telematica. La domanda dovrà pervenire al domicilio digitale della Direzione Generale della Funzione Pubblica re.funzionepubblica@pa.sm tramite il servizio elettronico di recapito certificato (tNotice), accessibile all’indirizzo web: https://tNotice.pa.sm

La registrazione al servizio tNotice può essere effettuata gratuitamente presso un qualunque sportello di Poste San Marino oppure attraverso lo sportello virtuale dell’Amministrazione pubblica RDD-Registro Digitale (pa.sm) al seguente indirizzo web: https://re.pa.sm/rdd se muniti di certificato di firma elettronica qualificata.

I bandi sono scaricabile al link https://www.gov.sm/trasparente/Bandi-PubbliciReclutamento-Personale/Concorsi-pubblici-e-selezioni-.html

Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonare al n.0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).

Tutto quanto sopra precede come specificato meglio nei rispettivi Bandi.