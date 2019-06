Bandi di selezione presso il Settore Pubblico Allargato

Il Direttore della Funzione Pubblica rende nota l’avvenuta indizione del Bando pubblico di selezione per l’ammissione di n.3 studenti a prestazioni lavorative alle dipendenze dell’Amministrazione, per due mesi non prorogabili, da impiegare presso Musei, Monumenti e Mostre della Unità Organizzativa Istituti Culturali. Il Bando N.5/2019/AF, è rivolto a studenti iscritti a Lauree Magistrali e Triennali, con precedenza agli iscritti ai corsi di laurea LM11; LM15; LM84; LM89, L13; L38; L41. Tra i requisiti richiesti dal Bando: Essere cittadini della Repubblica o essere residenti in territorio; Avere età non inferiore a 18 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; Non avere subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per reato non colposo che comportino la restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore ad un anno, ovvero che comportino, per il medesimo spazio di tempo, l’interdizione dai pubblici uffici; Essere iscritti a corsi di laurea triennale/di primo livello, magistrale o specialistica; avere il godimento dei diritti civili e politici. Le domande per partecipare alla selezione, sottoscritte in originale, devono pervenire tramite lettera raccomandata o consegna a mano, alla Direzione Generale della Funzione Pubblica, in via della Capannaccia, 13, San Marino, entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 8 luglio 2019. Questa selezione è conseguenza della recente Legge di variazione di bilancio, che ha meglio precisato istituti già presenti nella normativa sul Diritto allo Studio, volti alla maturazione di esperienze per studenti con criteri simili all’alternanza studio-lavoro. Il bando è scaricabile al link http://www.interni.segreteria.sm/on-line/home/amministrazione-trasparente/bandi-di-selezione-e-concorsi.html sezione “Lavoro Temporaneo Studenti”. Analogamente si ricorda che sono ancora aperti i termini per la presentazione delle domande per il Bando N.3/2019/AF per la selezione del Dirigente Scuola Media Inferiore (Scadenza: 25 luglio 2019 alle ore 18:00) e per il Bando N.4/2019/AF per la selezione di N.1 ESPAMMI presso il Dipartimento Finanze e Bilancio (Scadenza: 26 luglio 2019 alle ore 14:15). Questi ultimi bandi sono reperibili al link web sopra citato, sezione “Concorsi Pubblici e Selezioni”. Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonare al n.0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).