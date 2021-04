Bandi di Selezione Pubblica per Dirigenti del Settore Pubblico Allargato

Il Direttore della Funzione Pubblica rende nota l’avvenuta indizione di n.2 Bandi di Selezione Pubblica per incarichi dirigenziali nell’ambito del Settore Pubblico Allargato. Più precisamente: Il Bando N.6/2021/AF, selezione pubblica per titoli e colloquio attitudinale, motivazionale e professionale, per il reclutamento della figura di Dirigente della Unità Organizzativa (UO) Ufficio Gestione Personale PA, è rivolto ai soggetti in possesso Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale, o in Scienze economico-aziendali, o in Scienze dell’economia, o in Giurisprudenza, oppure Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica equiparate ai sensi dell’Allegato n.4 della Legge 5 ottobre 2011 n.161. Il Bando N.7/2021/AF, selezione pubblica per titoli e colloquio attitudinale, motivazionale e professionale, per il reclutamento della figura di Dirigente della Unità Organizzativa (UO) Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio –UPAV è rivolto ai soggetti in possesso di Laurea Magistrale in ingegneria civile, o in ingegneria dei sistemi edilizi, o ingegneria della sicurezza, o in biologia, o ingegneria biomedica o in ingegneria per l’ambiente e il territorio, o in scienze della natura, o in scienze e tecnologie agrarie, o in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, o architettura del paesaggio o in architettura e ingegneria edile-architettura, o in scienze e tecnologie forestali ed ambientali, o in scienze e tecnologie geologiche o scienze geofisiche oppure di Laurea Specialistica o di Vecchio Ordinamento equiparata ai sensi dell’Allegato n.4 della Legge 5 ottobre 2011 n.161.

Tra i requisiti richiesti dal Bando in entrambi i casi:

Possesso del titolo di studio da almeno 5 anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica

Essere cittadini sammarinesi oppure essere residenti in territorio;

Non essere decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per una delle cause indicate nell’articolo80, comma 1 della Legge 22 dicembre 1972 n.41;

Non avere subito la sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi delle norme di disciplina vigenti;

Avere il godimento dei diritti civili e politici.

Le domande per partecipare alla selezione, sottoscritte in originale, devono contenere la esplicita dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del bando cui si partecipa, le cui condizioni costituiscono lex specialis del procedimento e di accettare tutte le condizioni ivi previste. Dovranno pervenire, unitamente agli allegati, esclusivamente quali documenti elettronici originali oppure ottenuti tramite digitalizzazione (scansione) degli originali analogici inoltrati a mezzo di servizio elettronico certificato (tNotice) all’indirizzo re.funzionepubblica@pa.sm entro e non oltre le scadenze indicate nei singoli bandi (rispettivamente le ore 14:15 del 7 maggio 2021 e le ore 18:00 del 10 maggio 2021). Tutti i documenti elettronici relativi alla domanda ed ai suoi allegati dovranno essere prodotti in formato PDF (Portable Document Format) sviluppato da Adobe System. Il bando è scaricabile ai link https://www.gov.sm/trasparente/Bandi-Pubblici-Reclutamento-Personale/Concorsi-pubblici-e-selezioni-.html Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonare al n.0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).