Bandi per un contratto di collaborazione e una borsa di studio all’Università di San Marino

Organizzare i percorsi di tirocinio degli studenti, consolidare i rapporti con le aziende partner e supportare l’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. Queste alcune fra le principali attività richieste alla figura che si aggiudicherà un bando di concorso con cui l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino potenzierà lo staff dei corsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria Civile, oltre che del percorso formativo Costruzioni e Gestione del Territorio, dedicato ai geometri. Il contratto di collaborazione previsto, della durata di un anno, è riservato a laureati con buona conoscenza della lingua inglese e del settore, senza vincoli di cittadinanza o di età. Potranno candidarsi sammarinesi e residenti under 35, invece, per una borsa di studio annuale come tutor di supporto ai corsi di laurea del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto. Fra le attività previste: assistenza alle attività didattiche, tecniche e logistiche, nonché supporto alla segreteria organizzativa. Per entrambi i bandi le selezioni sono aperte fino al 15 marzo. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione ‘bandi, concorsi e selezioni’, alla quale si accede dall’area ‘Ateneo'.

