Bandiera Blu 2025, Riccione approva il Piano di azione per un turismo sostenibile

Con l’obiettivo di consolidare l’impegno verso la sostenibilità ambientale e di dare impulso alle politiche di transizione ecologica, la giunta comunale di Riccione ha approvato ieri il Piano di azione per la sostenibilità, fondamentale per il conseguimento della Bandiera Blu 2025. Questo riconoscimento internazionale, istituito dalla Fee (Foundation for environmental education), premia le località turistiche balneari che soddisfano rigorosi criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, alla qualità delle acque di balneazione e alla gestione dei servizi ambientali. La Fee ha introdotto una nuova fase del programma, in cui le città candidate sono chiamate ad adottare un Piano di azione per la sostenibilità, basato su misure concrete e misurabili in ambito ambientale, sociale ed economico. In quest’ottica, il Comune di Riccione si è impegnato a raggiungere cinque obiettivi prioritari: mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua e lotta contro il cambiamento climatico. “Si tratta di una fase impegnativa e importante per Riccione, che si inserisce in un percorso di crescita sostenibile che riguarderà tutta la città - argomentano la sindaca Daniela Angelini e dell’assessore a Demanio e Ambiente Christian Andruccioli -. Con l’approvazione del Piano di azione per la sostenibilità, intendiamo non solo rispettare gli impegni assunti a livello internazionale, ma anche offrire ai nostri cittadini e turisti una città più verde, più sicura e capace di rispondere alle sfide ambientali e climatiche del futuro. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere Riccione un modello di sostenibilità, dove ogni azione intrapresa concorra al benessere della nostra comunità e alla tutela dell’ambiente che ci circonda”. Il Piano di azione, che include 33 azioni specifiche e 5 aree tematiche, verrà attuato e monitorato nei prossimi tre anni, con aggiornamenti annuali per monitorare i progressi compiuti. Tra le misure previste, sono inclusi interventi per la decarbonizzazione, il miglioramento dei servizi di mobilità sostenibile, la valorizzazione della biodiversità e la protezione delle acque costiere. “Completamento della ciclovia Adriatica e potenziamento dei collegamenti cicloturistici, interventi di forestazione urbana e rafforzamento della rete ecologica sul Torrente Marano, Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, colonnine di ricarica per mezzi elettrici, interventi per monitorare e migliorare l’ecosistema marino presso la barriera soffolta, sono tra le principali azioni che il Comune ha avviato e intende completare entro il 2027 e che renderanno decisamente più sostenibile e innovativa la città, a partire dalla nostra spiaggia” spiega Andruccioli. “Riccione città turistica sostenibile d’Europa è la mission del nostro Piano Urbanistico Generale, e la raggiungeremo attraverso una città più verde, più viva, più smart, più creativa e accogliente”. “Il riconoscimento della Bandiera Blu anche per il 2025 rappresenta una sfida che portiamo avanti con entusiasmo – hanno dichiarato Angelini e Andruccioli –. Si tratta di un’opportunità unica per accrescere il nostro impegno in favore dell’ambiente e della qualità della vita, rendendo il nostro territorio sempre più attento alle esigenze di sostenibilità. Il nostro obiettivo è che Riccione, attraverso queste politiche, non solo diventi una città più verde, ma anche un esempio virtuoso da seguire a livello internazionale”. Con l'approvazione del Piano di azione per la sostenibilità, Riccione è pronta a dare seguito agli impegni assunti per il riconoscimento della Bandiera Blu 2025, confermando la sua visione di città sempre più attenta al futuro e al benessere dei suoi abitanti.

c.s. Comune di Riccione