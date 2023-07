Bando AI-NURECC

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura è lieta di presentare il progetto di mobilità internazionale promosso da AI-NURECC (The Adriatic Ionian Network of Universities, Regions, Chambers of Commerce and Cities) destinato ai paesi aderenti a EUSAIR (The EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region), di cui San Marino fa parte. Il bando è riservato a tutti coloro che possiedono una Laurea Magistrale e che abbiano un’età inferiore ai 35 anni, i candidati inoltre devono essere in possesso di cittadinanza e residenza sammarinesi. La persona che si aggiudicherà il bando potrà partecipare ad un progetto di mobilità con borsa di studio di tre mesi circa (4 settembre 2023 - 24 novembre 2023) presso una delle istituzioni partecipanti. Tutte le informazioni e i dettagli sulle modalità di partecipazione si possono trovare sul sito www.istruzioneecultura.sm oppure sulla pagina Facebook della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura. La domanda di partecipazione andrà inoltrata entro il 31 LUGLIO 2023 al seguente indirizzo mail: info@uniadrion.net compilando il Form accompagnato da CV, lettera motivazionale e copia del documento di identità o passaporto.

Cs - SdS Istruzione e Cultura