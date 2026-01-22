Bando “Bucerius summer school” 2026

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri sono lieti di portare a conoscenza dei giovani sammarinesi la possibilità di partecipare alla Bucerius Summer School on Global Governance, prestigiosa opportunità di formazione all'estero. La fondazione intitolata a Gerd Bucerius, politico e giornalista tedesco, padre fondatore del settimanale Die Zeit, promuove il 25° corso estivo sulla Governance Mondiale. Le lezioni si svolgeranno presso la Bucerius Summer School, nella sede di Amburgo, dal 7 al 17 agosto 2026. Il corso si rivolge a giovani diplomatici, manager, rappresentanti politici, giornalisti, attivisti e accademici che abbiano già acquisito una certa esperienza professionale nei rispettivi campi di competenza e che abbiano un’età compresa tra i 28 e i 35 anni.

Le lezioni affronteranno le principali questioni di attualità politica, economica e sociale nel contesto globale, attraverso testimonianze di rappresentanti di alto profilo provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale e politico. L’obbiettivo principale della Summer School è quello di promuovere le qualità di leadership dei partecipanti e di offrire loro una piattaforma che li aiuti a stabilire relazioni internazionali durature. Requisiti indispensabili per la partecipazione sono: l’ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale), la cittadinanza o la residenza sammarinese e la disponibilità a seguire il corso nella sua intera durata. Il candidato dovrà farsi carico delle sole spese di viaggio, mentre l’Istituto promotore provvederà ai costi concernenti i trasferimenti interni, il vitto e l’alloggio.

Per candidarsi, gli interessati, entro e non oltre il 16 febbraio p.v., dovranno inviare all'indirizzo di posta elettronica info@esteri.sm la seguente documentazione, avendo cura di specificare nell'oggetto della suddetta e-mail quanto segue: “Bucerius Summer School – candidatura di… (nominativo del candidato)”: - copia di un documento di identità; - fototessera (una fotografia recente e in alta risoluzione); - curriculum vitae in lingua inglese comprensivo di recapiti; - lettera motivazionale in lingua inglese. Il candidato più idoneo sarà selezionato in base alla valutazione delle competenze linguistiche, delle esperienze professionali e accademiche dei candidati. Ai fini della selezione e ad integrazione delle domande pervenute potrebbe essere richiesto un colloquio telefonico. Si specifica che la selezione non garantisce la partecipazione al corso, per la quale è comunque necessario il benestare dell’Istituto promotore.

Entro il termine del 23 febbraio 2026, il Dipartimento Affari Esteri comunicherà a tutti i candidati l’esito della selezione e procederà, congiuntamente con il candidato prescelto, alla compilazione online della domanda di iscrizione al corso. Per ulteriori informazioni contattare il Dipartimento Affari Esteri: info@esteri.sm – 0549 882337.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Dipartimento Affari Esteri

