Bando concorso della Funzione Pubblica: Esperto Tecnico in ambito architettonico.

Il Direttore della Funzione Pubblica ha pubblicato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura definitiva di profili di ruolo (PDR) di Esperto Tecnico (ESPTEC) in ambito architettonico presso il Settore Pubblico Allargato senza specifica individuazione dell’Unità/Articolazione Organizzativa di assegnazione. Scadenza presentazione domande: ore 18:00 di giovedì 2 marzo 2023 a mezzo Tnotice Per conoscere condizioni e requisiti.

LEGGI IL BANDO

Per informazioni rivolgersi alla Direzione Generale della Funzione Pubblica al n.0549.882837 o inviare e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm.

Comunicato stampa

Direzione Generale Funzione Pubblica

