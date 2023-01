Bando di arruolamento nella Compagnia Uniformata delle Milizie

Si comunica che, per decisione del Comando Superiore delle Milizie, la scadenza del Bando di Arruolamento Volontario per n. 20 Militi della Compagnia Uniformata delle Milizie, è stata prorogata sino al 28 febbraio 2023. Gli aspiranti, di ambo i sessi, devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo. Possono presentare domanda anche i cittadini non sammarinesi, purché residenti in Repubblica, in maniera continuativa da almeno anni 6. Le domande dovranno pervenire al Quartiere delle Milizie, Ufficio Fureria Generale, Contrada Omerelli, 14 San Marino Città. Il modulo di richiesta potrà essere ritirato presso la Fureria Generale unitamente al testo del Bando e dovrà essere corredato dai seguenti documenti:

- Certificato di Nascita, Cittadinanza e Residenza;

- Certificato Penale e Certificato di Carichi Pendenti;

- Certificato di Buona Condotta Civile e Morale (rilasciato dalla Gendarmeria);

- Titolo di Studio;

- N. 2 foto tessere.

Per informazioni: tel.: 0549882203 – e-mail: info.milizie@pa.sm San Marino li, 9 gennaio 2023 – 1722 d.F.R.

Cs - Comando Superiore delle Milizie