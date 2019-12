Bando di arruolamento per 15 nuovi militi nella Guardia del Consiglio Grande e Generale

Il Comando Superiore delle Milizie informa la cittadinanza e tutti gli interessati dell’emissione di un Bando di Arruolamento volontario per quindici nuovi militi da assegnare al Corpo della Guardia del Consiglio Grande e Generale, riservato ai cittadini sammarinesi di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il trentacinquesimo. Tutti i requisiti e la documentazione necessaria sono elencati nel Bando stesso, allegato al presente comunicato. Entrare a far parte dei Corpi Militari Uniformati rappresenta, per molti giovani, un’occasione per dimostrare il loro attaccamento alla Repubblica e per divenire protagonisti di una delle più antiche, accreditate e gloriose Istituzioni sammarinesi. Nei Corpi Militari volontari, i giovani cittadini e cittadine potranno trovare un ambiente stimolante, formativo e ricco di possibilità di compiere esperienze esaltanti ed interessanti, nonché svolgere un servizio molto apprezzato dalle Istituzioni e dall’intera collettività. Il Comando Superiore delle Milizie rivolge dunque a tutti un caloroso invito ad aderire al Bando e ricorda che ogni informazione utile potrà essere assunta presso la Fureria Generale, al nr. 0549-882203 o alla mail info.milizie@pa.sm Le domande dovranno pervenire al Quartiere delle Milizie, Ufficio di Fureria Generale – Contrada Omerelli 14 San Marino Città, entro e non oltre il 31 gennaio 2020.

c.s. Segreteria di Stato Esteri