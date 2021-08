Bando di concorso Festival del giornalismo culturale 2021

Che lingua parla il giornalismo culturale? Questo il titolo del Bando di concorso che il Festival del giornalismo culturale pubblica anche quest'anno in coincidenza con l'organizzazione della sua nona edizione (Urbino 8, 9 e 10 ottobre 2021. Il concorso è destinato a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e studenti delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti e -novità di questa edizione- di età inferiore a 40 anni. Il Bando scade il 09/09/2021. Per poter concorrere i candidati, entro la data di scadenza, devono avere pubblicato, in una qualsiasi testata (carta stampata, web, tv, radio), un elaborato in cui si racconti che lingua parla il giornalismo culturale. Dovrà essere redatto secondo una delle seguenti modalità: - testo per la carta stampata; - testo per il web; - servizio audio; - servizio video. Al vincitore del concorso andrà un premio di € 1.000,00 e sarà ospitato dall’organizzazione per la premiazione (presenza vincolante per l'assegnazione del premio). Il bando di concorso (qui allegato) e il programma della manifestazione sono disponibili sul sito web www.festivalgiornalismoculturale.it Per maggiori informazioni contattare: la Segreteria organizzativa del Festival del giornalismo culturale: concorsi.fgc@gmail.com





