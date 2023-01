Bando di concorso per il reclutamento di n.2 Segretari d'Ambasciata presso il Dipartimento Affari Esteri

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che è stato emesso un bando di concorso di selezione pubblica per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2 Segretari d’Ambasciata presso il Dipartimento Affari Esteri. Il testo del bando, i requisiti e le modalità di partecipazione sono consultabili su: https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di- Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni.html Le domande di ammissione, ed i relativi allegati, dovranno essere trasmessi entro le ore 18.00 di giovedì 2 marzo 2023. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Generale della Funzione Pubblica al n.0549-882837 o inviando e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

