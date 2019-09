Bando di concorso per l'assunzione della figura di Responsabile Amministrazione e Finanza

Camera di Commercio della Repubblica di San Marino indice il presente bando ad evidenza pubblica per l’assunzione della figura di Responsabile Amministrazione e Finanza Il bando è rivolto ai soggetti in possesso dei seguenti titoli e requisiti: TITOLO DI STUDIO - Diploma di maturità in ambito contabile di cui all'Allegato n.1 della legge 5 ottobre 2011 n. 161 o diploma di maturità conseguito presso il Liceo Economico di San Marino ed almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore amministrativo/contabile; oppure, quale titolo superiore sostitutivo del titolo base richiesto: - laurea di durata triennale in ambito contabile di cui all'Allegato n.1 della legge 5 ottobre 2011 n. 161 o lauree equiparate a mente dell'Allegato n. 3 della predetta Legge ed almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel settore amministrativo/contabile; oppure, quale titolo superiore sostitutivo del titolo base richiesto: - laurea magistrale in ambito contabile di cui all'Allegato n.1 della legge 5 ottobre 2011 n. 161 o lauree equiparate a mente dell'Allegato n. 3 della predetta Legge o Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica, equiparate ai sensi dell'Allegato n.4 della predetta Legge, ed almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel settore amministrativo/contabile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A. al n. 0549-980380 o inviare una e-mail a info@agency.sm San Marino