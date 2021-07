Bando di concorso per l’assunzione di un medico di Medicina Generale a tempo indeterminato

Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, ha emesso e pubblicato, venerdì mattina, il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di un Medico di Medicina Generale presso la UOC Cure Primarie e Salute Territoriale. La domanda di partecipazione, corredata di tutti i documenti necessari, dovrà pervenire in busta chiusa tramite lettera raccomandata o consegnata a mano a “Istituto per la Sicurezza Sociale- Ufficio Personale e Libera Professione, Via Scialoja 20, 47893 Borgo Maggiore” entro e non oltre le ore 17:30 di lunedì 16 agosto 2021. Il bando è visionabile e scaricabile al seguente link: https://www.iss.sm/on-line/home/bandi-e-concorsi.html. La graduatoria che sarà formata dal bando di concorso avrà durata biennale e potrà essere utilizzata per l’assunzione a tempo indeterminato di altri medici sempre in forza alle Cure Primarie.

