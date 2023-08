Bando di concorso per la partecipazione al programma formativo “Istituto Norman Foster sulle Città sostenibili – (NFISC)”

Bando di concorso per la partecipazione al programma formativo “Istituto Norman Foster sulle Città sostenibili – (NFISC)”.

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente comunica che è stato emesso il bando di preselezione pubblica per individuare un candidato da proporre per la partecipazione al programma formativo “Istituto Norman Foster sulle Città sostenibili – (NFISC)” della “Fondazione Norman Foster (NFF)” in attuazione della delibera dell’On.le Congresso di Stato n. 43 del 12 giugno 2023. Il master ha la finalità di educare professionisti di diverse discipline alla sostenibilità delle Città e sull’importanza della crescita futura delle Città, del loro sviluppo in termini di urbanizzazione e delle future sfide. Per questo lavoro sono state scelte tre Città oggetto di studio, di cui farà parte anche la Repubblica di San Marino. La procedura preselettiva è rivolta ai soggetti in possesso di lauree in campo urbanistico e ambientale come meglio specificato nel predetto bando pubblicato sul portale dello Stato, www.gov.sm, sezione reclutamento settore pubblico. Le domande di ammissione dovranno essere trasmesse alla Direzione Generale della Funzione Pubblica al domicilio digitale re.funzionepubblica@pa.sm entro le ore 18:00 di lunedì 28 agosto 2023 a mezzo servizio tNotice. Si comunica che, ai sensi della delibera dell’On.le Congresso di Stato n. 43 del 12 giugno 2023, la partecipazione al programma formativo NFISC sarà valorizzato nell’ambito dei futuri procedimenti selettivi per posizioni dirigenziali pubbliche in campo urbanistico e ambientale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: