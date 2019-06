La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri annunciano l'emissione del bando di concorso proposto dalle Comunità Sammarinesi all'Estero e dalle 9 Giunte di Castello, in scadenza il prossimo 7 luglio 2019. L’iniziativa permetterà a due giovani della Repubblica di visitare le Comunità Sammarinesi Americane di New York e Detroit, al fine di rafforzare il legame con le comunità oltreoceano e di vivere un‘esperienza ad alto valore culturale e identitario. Tra i requisiti, la residenza nei Castelli di San Marino ad esclusione dei Castelli di Chiesanuova, Acquaviva, Domagnano e Fiorentino e aver compiuto il 22° anno di età, oltre alla disponibilità a documentare le tappe principali del viaggio via social media. I dettagli nel bando.