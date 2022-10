Bando di concorso proposto dalle Comunità sammarinesi all'estero e le 9 giunte di Castello

A conclusione del progetto con le 25 Comunità di cittadini sammarinesi residenti all'Estero, dopo che nel 2017 Barbara Capanni e Claudio Podeschi hanno visitato le comunità in Argentina; nel 2018 Gionata Santi e Giacomo Santi hanno avuto l'occasione di visitare le Comunità presenti in Francia e Belgio e infine nel 2019 Alessandro Riccardi e Roberto Giacomini hanno potuto visitare le comunità di Detroit, passata l'interruzione dovuta alla pandemia, ora è il turno di conoscere le 10 comunità italiane. Se hai più di 22 anni e sei cittadini sammarinese residente presso il Castello di città di San Marino, Faetano o Montegiardino, non perdere l'occasione di partecipare al Bando di Concorso che ti permetterà di avere l'opportunità di fare esperienze e nuove conoscenze nelle comunità della penisola italica. Hai tempo fino al 15 Novembre per partecipare. Di seguito il bando. OGGETTO DEL BANDO Oggetto del presente bando è l’assegnazione di n. 5 viaggi per 3 persone in tour presso le Comunità dei Sammarinesi residenti in Italia (Rimini; Roma; Liguria; Piemonte e Valle d'Aosta; Ravenna; Milano; Veneto; Montefeltro; Toscana; Emilia). I viaggi avranno la durata di 3/4 giorni e si svolgeranno nel periodo compreso tra dicembre 2022 e giugno 2023. Ogni viaggio è comprensivo di biglietto del treno A/R, spostamenti e ospitalità presso le famiglie sammarinesi selezionate delle Comunità italiane o strutture ricettive adeguate. FINALITA’ La possibilità di entrare in contatto diretto con le Comunità sammarinesi all’estero è finalizzata alla conoscenza dei cittadini sammarinesi residenti dell’anello Italiano, dei loro stili di vita, del loro profondo legame con la Repubblica di San Marino e la volontà di veicolare in patria il valore aggiunto acquisito. A tal fine, ai vincitori del presente bando è richiesto che: utilizzino durante tutti i viaggi i Social Network al fine di documentare giornalmente i diversi momenti sociali e culturali dei viaggi medesimi; producano al termine di tutti i viaggi, entro 60 giorni dall'ultimo viaggio, un montaggio foto/video dell’intera esperienza della durata minima di 30 minuti e massima di 60 minuti da poter presentare pubblicamente. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Per l’ammissione al presente bando di concorso sono necessari: la cittadinanza sammarinese; la residenza nella Repubblica di San Marino, con esclusione dai Castelli di Chiesanuova, Acquaviva, Domagnano, Fiorentino, Borgo Maggiore e Serravalle (vincitori del bando 2017, 2018, 2019); l’aver compiuto 22 anni di età al momento della pubblicazione del presente bando; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; di godere dei diritti civili e politici; di buona conoscenza di apparecchi video e fotografici e dei social network, nonché di sistemi per la produzione del video finale; di non aver legami di familiarità, fino al terzo grado, con cittadini sammarinesi residenti in Italia; non essere nato in Italia; di non aver ruoli formali all'interno di partiti politici e/o ricoprire incarichi a nomina politica alla data del Bando. REGOLE DI SELEZIONE I Capitani di Castello o loro delegati valutato il possesso dei requisiti per l’ammissione dei candidati da effettuarsi entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. I candidati ammessi sono convocati dai Capitani di Castello per un colloquio finalizzato in particolare a valutare la conoscenza di apparecchi video, fotografici e dei social network, nonché di sistemi per la produzione del video finale. Il colloquio dovrà tenersi al più tardi del settimo giorno successivo a quello dell'ammissibilità. Ai candidati non ammessi dovrà comunque essere data comunicazione della non ammissione e dei motivi della stessa. Il colloquio si svolgerà avanti ai Capitani di Castello o loro delegati. Al termine dei colloqui verrà stilato un elenco dei candidati ritenuti idonei. A tutti i candidati - sia idonei che non idonei - sarà comunicato formalmente l’esito del colloquio. Ai candidati idonei sarà altresì comunicato il giorno in cui si procederà all’estrazione dei vincitori del bando in oggetto, estrazione che dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni alla presenza dei Capitani di Castello o loro delegati. L’estrazione riguarderà tutti i candidati idonei e verrà pertanto stilata apposita graduatoria in base all’estrazione medesima. L’esito del bando e la graduatoria dell’estrazione di cui sopra saranno resi noti tramite i media locali ed affissi nelle bacheche delle Giunte di Castello. I viaggi in oggetto saranno assegnati ai primi tre estratti, in modo tale che il secondo e il terzo estratto non siano residenti nel medesimo Castello del primo. In caso di rinuncia di uno dei candidati estratti - da comunicarsi entro sette giorni dall’assegnazione - si procederà ad assegnare il viaggio al/ai successivo/i estratto/i secondo graduatoria, sempre tenendo presente che i vincitori non devono risiedere nel medesimo Castello. INVIO ADESIONI La domanda di partecipazione al presente bando - di cui al modulo allegato - va depositato presso la sede della Giunta di Castello di residenza.

cs Giunte di Castello