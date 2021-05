bando di concorso pubblico per due opere d’arte che rappresenteranno San Marino al palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università in collaborazione con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, comunica l’emissione di un bando di concorso pubblico per la realizzazione di 2 opere d’arte - una pittorica, una scultorea – che verranno collocate come donazione al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra. La partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli artisti sammarinesi o residenti in territorio sammarinese interessati, i quali potranno partecipare singolarmente o sotto forma di gruppi. I concorrenti saranno invitati a interpretare i valori chiave dell’ONU, con particolare riferimento ai 17 Sustainable Development Goals (SDGs): obiettivi comuni, per uno sviluppo sostenibile, come ad esempio la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame nel mondo, il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. Le opere d’arte dovranno celebrare e commemorare lo spirito positivo che sostiene il lavoro dell’Organizzazione. A tutti i partecipanti, sia in forma individuale che di gruppo, sarà riconosciuta la paternità delle idee e delle opere. Per partecipare al concorso ogni artista o gruppo di artisti dovrà ritirare il bando e la documentazione presso la sede della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, sita in Contrada Omerelli 23 di San Marino Città, oppure scaricare direttamente i moduli dal sito www.istruzioneecultura.sm . Tutta la documentazione richiesta dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12 del giorno lunedì 28 giugno 2021. I progetti vincitrici del Bando dovranno essere consegnati improrogabilmente entro e non oltre il 31 gennaio 2022. Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura, l’Università): “Ogni Paese membro delle Nazioni Unite presenta, nelle sedi ONU di Ginevra e New York, forme e opere d’arte in grado di rappresentare la propria cultura. Su proposta del nostro Ambasciatore a Ginevra, Marcello Beccari, abbiamo raccolto la segnalazione che vede la sede europea ancora sprovvista di opere che rappresentino la Repubblica di San Marino. Ecco perché abbiamo emesso questo bando: un’occasione che speriamo colga l’interesse di molti artisti sammarinesi”. Luca Beccari (Segretario di Stato per gli Affari Esteri): “La partecipazione di San Marino alle Nazioni Unite è relativamente recente, dal 1992, da prima come osservatore e poi come Paese membro. Un contesto multilaterale per eccellenza dove si esprime in maniera più forte e incisiva il ruolo della Repubblica nel contesto Internazionale, potendo esprimere un voto a pari di Stati ben più grandi di noi. Un luogo di incontro politico, ma anche di coesione tra Stati. Ecco perché, al di là della bandiera e dello stemma, ogni Paese aderente porta in esposizione propri simboli e tratti identitari. Sposiamo quindi questa iniziativa con grande entusiasmo”.

Segreterie Esteri e Cultura