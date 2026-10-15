Bando di Concorso Pubblico per n.3 posti di secondo Segretario presso il Dipartimento Affari Esteri

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri rendono noto che è stato emesso un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Secondo Segretario presso il Dipartimento Affari Esteri.

Il testo del bando, i requisiti e le modalità di partecipazione sono consultabili su: https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di-Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni.html

La domanda di ammissione, ed i relativi allegati, dovranno essere presentati entro le ore 18.00 di lunedì 16 novembre 2026 a mezzo dell’applicativo “Istanze On Line (IOL)”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Generale della Funzione Pubblica al n.0549-882832 o inviando e-mail all’indirizzo reclutamento@pa.sm .



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri







