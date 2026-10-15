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Bando di Concorso Pubblico per n.3 posti di secondo Segretario presso il Dipartimento Affari Esteri

15 ott 2026
Bando di Concorso Pubblico per n.3 posti di secondo Segretario presso il Dipartimento Affari Esteri

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri rendono noto che è stato emesso un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Secondo Segretario presso il Dipartimento Affari Esteri.
Il testo del bando, i requisiti e le modalità di partecipazione sono consultabili su: https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di-Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni.html 
La domanda di ammissione, ed i relativi allegati, dovranno essere presentati entro le ore 18.00 di lunedì 16 novembre 2026 a mezzo dell’applicativo “Istanze On Line (IOL)”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Generale della Funzione Pubblica al n.0549-882832 o inviando e-mail all’indirizzo reclutamento@pa.sm .

Comunicato stampa
Segreteria di Stato Affari Esteri




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