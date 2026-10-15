Bando di Concorso Pubblico per n.3 posti di secondo Segretario presso il Dipartimento Affari Esteri

Bando di Concorso Pubblico per n.3 posti di secondo Segretario presso il Dipartimento Affari Esteri.

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri rendono noto che è stato emesso un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Secondo Segretario presso il Dipartimento Affari Esteri.

Il testo del bando, i requisiti e le modalità di partecipazione sono consultabili su: https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di-Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni.html

La domanda di ammissione, ed i relativi allegati, dovranno essere presentati entro le ore 18.00 di lunedì 16 novembre 2026 a mezzo dell’applicativo “Istanze On Line (IOL)”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Generale della Funzione Pubblica al n.0549-882832 o inviando e-mail all’indirizzo reclutamento@pa.sm .



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri

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